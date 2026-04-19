Escursionista cade sulle pendici del Cornizzolo, soccorso con l’elicottero

Un ragazzo di 32 anni è stato trasportato all’ospedale di Lecco

I soccorsi sono stati attivati intorno alle ore 14.30 di oggi, domenica

SUELLO – Intervento dei soccorsi nel pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile, per un incidente ai piedi del Monte Cornizzolo, nel territorio comunale di Suello. L’allarme è scattato per un escursionista di 32 anni che è caduto lungo un sentiero nella zona sopra l’ex cava Alpetto.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso da Bergamo (allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco) che ha trasportato il ragazzo all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).