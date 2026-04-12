Escursionista ferita sul Monte Melma: soccorsa e portata a valle

Intervento ieri sera, sabato, intorno alle 19:45, operazioni durate circa un’ora e mezza

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e tecnici del soccorso alpino per le operazioni di recupero

LECCO – Un’escursionista infortunata è stata soccorsa lungo il sentiero Casati, sul Monte Melma, in un intervento congiunto che ha visto impegnati Vigili del Fuoco e tecnici del soccorso alpino.

L’allarme è scattato nella serata di ieri, sabato, intorno alle 19:45, quando una donna ha riportato un infortunio a una caviglia durante un’escursione. Sul posto sono intervenute le squadre specializzate, con una composizione operativa di 3 specialisti SAF dei Vigili del Fuoco (Speleo-Alpino-Fluviali) e 2 tecnici del CNSAS.

Una volta raggiunta, la donna è stata stabilizzata direttamente sul luogo dell’incidente. Le operazioni di recupero si sono poi svolte con il trasporto a valle tramite barella portantina, lungo il percorso escursionistico.

L’intervento si è protratto per circa un’ora e mezza, fino al completamento del recupero e al trasbordo della paziente sull’ambulanza, che ha provveduto al trasferimento in ospedale per le cure necessarie.