Escursionista ferito nei boschi di Valmadrera: intervento del Soccorso alpino e poi elisoccorso

Squadre di Canzo e Valmadrera operative nei pressi di Sambrosera. La chiamata di intervento è stata lanciata alle 12:40 circa

VALMADRERA – Intervento del Soccorso alpino nel territorio di Valmadrera per un escursionista infortunato in una zona impervia e coperta da fitta vegetazione. L’allarme è scattato alle 12:40 circa di oggi, su attivazione della SOREU delle Alpi, che ha richiesto l’intervento dei tecnici della Stazione Triangolo Lariano, nei pressi di Sambrosera.

Sul posto sono intervenute le squadre territoriali con sei tecnici provenienti dai gruppi di Canzo e Valmadrera. I soccorritori hanno raggiunto l’area utilizzando inizialmente i mezzi a disposizione e proseguendo poi a piedi, a causa delle condizioni del terreno e della presenza di bosco fitto che rendeva difficoltoso l’accesso.

Una volta individuata la persona infortunata, i tecnici hanno effettuato la valutazione sanitaria e, in coordinamento con la centrale operativa, definito le modalità di evacuazione. L’escursionista è stato quindi trasferito in una zona già disboscata, condizione necessaria per consentire l’intervento dell’elisoccorso di Como, che ha provveduto al recupero.

L’episodio segue un intervento analogo avvenuto nella giornata precedente nella zona del Monte Cornizzolo, anche in quel caso per un escursionista ferito in ambiente boschivo. Le condizioni ambientali tipiche di questo periodo, caratterizzate da vegetazione densa, rendono spesso indispensabile il supporto delle squadre a terra, soprattutto quando l’utilizzo dell’elicottero risulta complesso o impossibile.