Escursionista s’infortuna lungo la variante del Sentiero del Viandante a Lierna: elisoccorso

La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 10.30 di oggi, domenica 4 gennaio

Il 60enne è stato trasportato dall’elisoccorso in pronto soccorso in codice giallo

LIERNA – La richiesta di soccorso è arrivata pochi minuti prima delle 10.30 da Lierna, per un uomo 60enne infortunatosi a un arto dopo essere scivolato mentre percorreva il sentiero per la Croce del Brentalone, una variante alta del Sentiero del Viandante.

Immediata l’attivazione della centrale Areu che ha inviato sul posto l’elicottero da Como, la cui equipé – in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Lecco – ha raggiunto, prestato le prime cure e provveduto al trasporto del 60enne in pronto soccorso.

La compagna del 60enne, che stava percorrendo con lui il sentiero, è stata poi accompagnata dai Vigili del fuoco in una zona sicura.

Allertato dalla centrale Areu anche il Soccorso Alpino, pronto a dare supporto laddove fosse stato necessario.