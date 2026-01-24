Escursionisti in difficoltà ad Artavaggio recuperati dal Soccorso Alpino

La richiesta di intervento è stata lanciata poco prima delle 16 di oggi, sabato

PIANI DI ARTAVAGGIO – Due escursionisti in difficoltà ad Artavaggio sono stati soccorsi nel pomeriggio di oggi grazie all’intervento dei volontari del Soccorso Alpino della stazione Valsassina – Valvarrone. La richiesta di aiuto lanciata poco prima delle 16 ha fatto scattare la mobilitazione della squadra di soccorso.

Determinante si è rivelata la collaborazione con ITB, che ha messo a disposizione una motoslitta. Il mezzo ha consentito ai soccorritori di guadagnare terreno più velocemente, facilitando il raggiungimento dei due escursionisti.

Da quanto emerso i due, un uomo e una donna residenti nella provincia di Monza e Brianza e diretti al rifugio Sassi Casatelli, avrebbero perso l’orientamento a causa della foschia. Individuati e raggiunti dai volontari del Soccorso Alpino, sono stati accompagnati a destinazione sani e salvi.