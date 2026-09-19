Escursionisti in difficoltà sotto la cima del Resegone: in volo l’elisoccorso

L’allarme è scattato oggi pomeriggio, sabato, poco prima delle 16

I due escursionisti avrebbero perso il sentiero non riuscendo più a proseguire per via della distorsione alla caviglia di uno dei due

LECCO – Disavventura nella giornata odierna, sabato 18 settembre, per due escursionisti per cui si è reso necessario la chiamata ai soccorsi. L’allarme è scattato a metà pomeriggio, poco prima delle 16, quando è arrivata la chiamata alla centrale operativa dell’emergenza urgenza di Areu segnalando di aver perso il sentiero e di non riuscire più a proseguire per via dell’infortunio accorso a uno dei due camminatori.

In volo si è così alzato così l’elisoccorso partito dalla base di Milano mentre sono state allertate anche le squadre del Soccorso Alpino via terra.

Dopo averli individuati sotto la cima del Resegone, versante lecchese, i due sono stati presi in carico dai soccorritori e trasportati con l’elisoccorso fino all’elisuperficie del Bione dove sono stati poi trasferiti su un’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco per il trasporto all’ospedale di Lecco. Dagli accertamenti svolti è emerso che l’escursionista di 39 anni avrebbe rimediato una brutta distorsione alla caviglia.