Esino Lario. Cade con la bici, soccorso un turista a Ortanella

ESINO LARIO – Soccorsi al lavoro nella tarda mattinata di oggi, lunedì 19 agosto, a Esino Lario, in località Ortanella, dove un turista francese di 31 anni è caduto mentre era in sella alla sua bicicletta. Sul posto è giunto l’elisoccorso da Como che ha trasportato il giovane all’ospedale in codice giallo (mediamente critico). Allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino stazione Valsassina-Valvarrone.