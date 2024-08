Esino Lario. Giovane aggredito, intervento dei soccorsi a Ortanella

L’episodio è avvenuto poco prima delle 20 di ieri, giovedì

Un 28enne è stato trasportato all’ospedale con ferite lievi

ESINO LARIO – Intervento dei soccorsi nella serata di ieri, 15 agosto, a Ortanella, nel territorio di Esino Lario, per un ragazzo di 28 anni residente in provincia di Como che sarebbe stato vittima di una aggressione. Ancora da chiarire i contorni della vicenda, ma il giovane sarebbe stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice verde (poco critico). L’episodio è avvenuto pochi minuti prima delle 20, sul posto un’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina e una squadra della stazione Valsassina-Valvarrone del Soccorso Alpino con quattro tecnici.