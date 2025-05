Falsi messaggi dai Centri per l’impiego: allarme truffe in provincia di Lecco

Nuova ondata di truffe telefoniche anche in provincia di Lecco

I Centri per l’impiego della Provincia di Lecco invitano quindi a diffidare di questi messaggi

LECCO – Sta circolando anche in provincia di Lecco una nuova ondata di truffe telefoniche e via messaggistica che si spaccia per comunicazione ufficiale del Centro per l’impiego. A lanciare l’allerta sono proprio gli uffici territoriali, che mettono in guardia i cittadini da messaggi ingannevoli che, nelle ultime settimane, stanno raggiungendo numerosi utenti tramite Sms e WhatsApp.

“Abbiamo tentato di contattarla più volte dai nostri uffici del Centro per l’impiego ma senza successo. La invitiamo a richiamarci al numero 8958950042”: è questo il testo che molti si sono ritrovati sul cellulare. Ma il numero indicato non ha nulla a che fare con gli uffici pubblici. Si tratta infatti di una linea a pagamento, e contattarla può comportare addebiti consistenti.

L’allarme non riguarda solo Lecco, ma si inserisce in un fenomeno più ampio che sta colpendo diverse zone d’Italia. “I Centri per l’impiego della Provincia di Lecco invitano quindi a diffidare di questi messaggi e ricordano che gli uffici competenti agiscono in modo ufficiale e con trasparenza”, sottolineano dal servizio pubblico.

Accanto a questa frode, prosegue anche la diffusione della cosiddetta “truffa del curriculum”. Il modus operandi è sempre più raffinato: il contatto arriva con una chiamata anonima o automatizzata. Una voce registrata informa la vittima di aver ricevuto il suo curriculum, invitandola ad aggiungere un numero su WhatsApp per proseguire un presunto colloquio lavorativo. Da lì, la conversazione si sposta su un canale più diretto, dove un sedicente selezionatore si presenta come parte di un’agenzia o di un’azienda.

Dietro l’apparente proposta lavorativa si nasconde in realtà un tentativo di carpire dati personali sensibili tramite falsi moduli o, in alcuni casi, di spingere la vittima a investire denaro su piattaforme online non tracciabili.

Un fenomeno preoccupante, che riflette una vulnerabilità crescente nel rapporto tra cittadini e servizi digitali. Proprio per questo, i Centri per l’impiego della provincia hanno deciso di correre ai ripari. È stato predisposto un breve questionario anonimo, pensato per raccogliere informazioni sulle esperienze degli utenti e strutturare, a partire da questi dati, percorsi di formazione mirati sulla sicurezza digitale.

Chi avesse dubbi o volesse segnalare un episodio sospetto può rivolgersi direttamente al proprio Centro per l’impiego di riferimento. A Lecco, i numeri utili sono 0341 295586 – 448 – 578; a Merate si può contattare lo 0341 295700 – 702.