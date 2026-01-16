Falso volantino con il logo del Ministero dell’Interno, la Polizia: “È una truffa”

I volantini sono apparsi nei giorni scorsi su diversi portoni dei condomini in città e nei Comuni limitrofi

La Questura li “bolla” come truffa: “Prestate attenzione e segnalate al numero di emergenza 112 ogni situazione di criticità”

LECCO – Sui gruppi social le fotografie dei volantini – con tanto di intestazione in corsivo del Ministero dell’Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza – rimbalzavano già da qualche giorno, corredate da commenti che ipotizzavano si trattasse di un falso; oggi è la Questura di Lecco a confermare si tratti di una truffa, raccomandando attenzione.

“Si invitano gli eventuali non residenti di questo edificio a lasciare le abitazioni ospitanti, per rientrare nel loro domicilio di residenza – si legge sui cartelli -. Tutte le presenze non giustificate verranno denunciate”.

“La Polizia di Stato ne disconosce la provenienza – è la dichiarazione firmata dall’Ufficio di Gabinetto della Questura -. Si tratta di evidenti tentativi di truffa e pertanto si invita la cittadinanza a diffidare da chi, in modo fraudolento, cercasse di utilizzarli al solo fine di volersi introdurre nelle proprie abitazioni e di segnalare al numero di emergenza 112 ogni situazione di criticità“.