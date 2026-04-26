Famiglia in difficoltà nella Valle dei Mulini, salvata dal Soccorso Alpino

L’allarme lanciato intorno alle 16.15 di domenica, due squadre operative da Cortenova e Cainallo

CORTENOVA – Momenti di apprensione nel pomeriggio in zona Valle dei Mulini, dove una famiglia – padre e madre entrambi quarantenni, con una figlia di 10 anni e un figlio di 14 – si è trovata in difficoltà durante un’escursione, facendo scattare l’allarme e l’intervento dei soccorsi.

La richiesta di aiuto è arrivata intorno alle 16.15 di oggi, domenica. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi con due squadre del Soccorso Alpino della Valsassina – Valvarrone impegnate a raggiungere la donna e i piccoli. I tecnici hanno operato su due fronti: una squadra è partita dal basso, da Cortenova, mentre la seconda ha raggiunto la zona dal versante del Cainallo.

Una volta individuati, la famiglia è stata assistita e accompagnata a valle in sicurezza.