Fermati due stranieri su un’auto rubata, a bordo arnesi da scasso

Lei 42enne, lui 34enne, entrambi senza fissa dimora e con precedenti

Per entrambi è scattata la misura della custodia cautelare in carcere

LECCO – I Carabinieri di Lecco hanno fermato a un posto di blocco una Volkswagen Touran risultata rubata a Milano il 30 agosto scorso. A bordo una coppia di stranieri, lei 42enne, lui 34enne, entrambi senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio commessi insieme in molteplici località italiane.

Nel baule della vettura i militari hanno rinvenuto strumenti da scasso, torce e guanti. Portati in caserma i due sono stati dichiarati in stato di fermo per ricettazione e quindi portati in carcere. Durante la successiva udienza, il giudice ha convalidato i fermi, richiesti dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Lecco, disponendo, per entrambi, l’applicazione delle misura della custodia cautelare in carcere.