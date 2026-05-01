Ferrata Gamma 1, escursionista ferito da una “scarica di sassi”: elisoccorso

La richiesta di soccorso è stata lanciata nel pomeriggio di oggi, alle 14:30 circa
LECCO – Un intervento di soccorso in montagna è scattato nel pomeriggio di oggi lungo la Ferrata Gamma 1, il percorso attrezzato che conduce al Pizzo d’Erna, sopra Lecco. Secondo le prime informazioni disponibili, un escursionista sarebbe stato colpito da alcuni sassi durante la progressione sul tracciato.
L’allarme è stato lanciato intorno alle 14.30. La centrale operativa ha classificato l’episodio come “incidente montano: scarica pietre”, con una persona coinvolta.
Sul posto sono stati attivati i soccorsi in codice giallo. In volo l’elisoccorso di Como, a dosposizione anche i volontari del Soccorso Alpino qualora si fosse reso necessario un ulteriore supporto.
L’escursionista è stato successivamente elitrasportato in ospedale di Lecco in codice giallo.