Fisio Online. Buoni propositi di salute

Ricordate che tutto ciò che ha valore richiede tempo: mediamente ci vogliono tre settimane per cambiare un’abitudine. Siate testardi! (come noi).

Non scordate l’ottimismo. Tutto è molto più semplice di quanto si creda: l’esercizio fisico regolare riduce lo stress. Questo significa dormire meglio ed avere maggiori energie per evitare “fuori pasto”. Nel giro di pochi giorni avrete maggiore fiducia in voi stessi e vi sentirete più belli e più forti per aumentare la vostra quantità di movimento. Che diventerà una necessità.