Fissati i funerali di Marialuisa Riva: denunciato per omicidio stradale aggravato dalla fuga l’automobilista

I funerali si terranno venerdì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di San Vigilio

L’automobilista alla guida dell’auto grigia che ha travolto e ucciso Marialuisa Riva è stato denunciato per omicidio stradale aggravato dalla fuga

CALCO – E’ stato denunciato per omicidio stradale aggravato dalla fuga l’automobilista, classe 1970, che martedì sera ha travolto e ucciso con la sua auto Marialuisa Riva, 83 anni. La donna, residente in via San Vigilio a pochi passi da dove è avvenuta la tragedia, stava attraversando la Statale Briantea per imboccare via Garibaldi e da qui raggiungere il Lazzaretto, dove era in programma la tradizionale messa di San Maurizio, patrono per gli alpini, quando è stata investita da un’auto di colore grigio.

Un urto violentissimo con la donna che è stata sbalzata a terra di diversi metri perdendo i sensi. L’automobilista, residente a Brivio, anziché fermarsi e prestare soccorso, è scappato via. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi con l’invio sul posto, in codice rosso, di ambulanza e automatica: mentre il personale sanitario si occupava delle condizioni dell’83enne, morta poi in ospedale a Lecco poco dopo l’ingresso al Pronto Soccorso, le forze dell’ordine, giunte sul posto con i Carabinieri della Compagnia di Merate e la Polizia intercomunale di Olgiate, Calco e Brivio, hanno iniziato le indagini per risalire all’identità dell’automobilista.

Grazie alle testimonianze di alcune persone presenti e alla visione dei filmati delle telecamere, gli investigatori si sono posti, in poche ore, sulle tracce del pirata della strada.

L’uomo li ha però preceduti e si è presentato di sua spontanea volontà in caserma, ricostruendo la propria versione dei fatti. Al termine delle indagini è stato denunciato per omicidio stradale aggravato dalla fuga, così come previsto dall’articolo 589 ter, del codice penale.

Sono stati fissati, nel frattempo, i funerali di Marialuisa Riva: le esequie si terranno venerdì pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Calco. La donna lascia il marito Ernesto Fumagalli e i figli Dario e Claudio.