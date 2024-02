Frana a Erve. Riaprirà domani la Sp181

Divieto di avvicinarsi e di arrampicare sulle falesie

Strada provinciale colpita dallo smottamento venerdì, la scarica di sassi anche su due auto

ERVE – E’ arrivato il via libera da parte della Provincia per riaprire la Sp181 tra Erve e Calolzio a partire dalle 6 di domattina, lunedì. La strada provinciale era stata interdetta al traffico per una frana caduta sulla carreggiata nel pomeriggio di venerdì 9 febbraio. Rimaste coinvolte anche due auto, colpite dalla scarica di sassi per fortuna senza conseguenze.

L’accesso ristabilito era solo questione di tempo: il sindaco di Erve, Giancarlo Valsecchi, aveva comunicato di essere in attesa dell’ordinanza provinciale e sottolineato l’esito positivo dei sopralluoghi effettuati nel luogo dello smottamento, dal pk 30+400 circa (località Rossino) al pk 31+950 circa (ingresso al centro abitato di Erve).

Nonostante la strada sia stata riaperta, l’allerta resta alta. Giuseppe Rocchi, presidente del Cai Calolzio, ci tiene a sottolineare caldamente agli arrampicatori che è vietatissimo scalare le falesie della zona sopra cui è avvenuto lo smottamento, così come è interdetto l’accesso ai sentieri di avvicinamento.

“Ancora le falesie non sono state chiuse in via ufficiale – fa sapere Rocchi – sebbene sia stato bonificato il grosso del materiale roccioso e le pareti non siano state colpite dal distacco, la situazione è ancora da monitorare e la zona resta pericolosa”. Arrampicatori avvisati dunque, e chiamati alla massima prudenza.