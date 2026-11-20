Tecnici e impresa incaricata sul posto per rimuovere i detriti e verificare le condizioni del versante

La riapertura della strada dipenderà dall’esito dei controlli di sicurezza

ESINO/PARLASCO – La Strada Statale 753 di Esino resta chiusa al traffico anche questa mattina, venerdì 20 novembre, dopo la frana che ieri ha invaso la carreggiata nel tratto compreso tra il Passo Agueglio e Parlasco. Sono però già in corso le operazioni per rimuovere il materiale e valutare la possibilità di ripristinare la circolazione.

A fornire gli ultimi aggiornamenti è Anas, che conferma la presenza sul posto dell’impresa incaricata e dei tecnici, impegnati nelle attività di pulizia e nelle verifiche necessarie per accertare le condizioni di sicurezza della strada.

L’obiettivo è quello di procedere alla riapertura appena possibile, ma soltanto dopo aver verificato che non sussistano ulteriori pericoli.

Al momento, dunque, non è ancora possibile indicare un giorno o un orario per il ripristino della viabilità. La decisione dipenderà dall’esito delle verifiche tecniche, che dovranno stabilire se il versante sovrastante la carreggiata presenti ancora criticità.

Lo smottamento si è verificato giovedì 19 novembre lungo il tratto della Statale 753 che dal Passo Agueglio scende verso Parlasco.

Una consistente quantità di materiale si è staccata dalla parete rocciosa a monte della strada, riversandosi sull’asfalto. Massi di notevoli dimensioni, terra e detriti hanno occupato l’intera carreggiata, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli.

A segnalare l’accaduto sarebbe stata una donna che si trovava a transitare nella zona. Fortunatamente nessuna persona e nessun veicolo sono rimasti coinvolti. Sul posto erano intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale Anas, insieme alle autorità competenti, per effettuare le prime verifiche e valutare le condizioni del versante.

La strada era stata quindi chiusa al traffico in entrambe le direzioni, a scopo precauzionale.

Circolazione interrotta tra il chilometro 18 e il chilometro 19

La chiusura interessa il tratto della SS 753 compreso tra il chilometro 18 e il chilometro 19, lungo il collegamento tra Esino Lario e Parlasco.

Per raggiungere Esino Lario dalla Valsassina è quindi necessario utilizzare il percorso alternativo passando da Varenna e Perledo, evitando il collegamento attraverso Parlasco e il Passo Agueglio.

La Statale 753, ex Provinciale 65, costituisce infatti uno dei collegamenti tra la Valsassina e il versante orientale del lago di Como, attraversando un territorio montano caratterizzato da numerosi tornanti e tratti esposti.

Seguiranno aggiornamenti sull’evoluzione delle operazioni e sull’eventuale riapertura della Statale 753.