Frana sulla Bellano-Taceno: Sp62 chiusa poco sopra lo svincolo della SS36

Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno chiuso la strada
I massi sarebbero caduti nel primo pomeriggio di oggi, giovedì
BELLANO – Alcuni massi sono caduti nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 5 novembre, lungo la Strada Provinciale 62, tra Bellano e Taceno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno chiuso la strada.
La frana si sarebbe verificata a Bellano, poco sopra lo svincolo della Statale 36, nei pressi della cava. Da quanto abbiamo potuto apprendere non ci sarebbero persone coinvolte.
Maggiori informazioni appena possibile
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.