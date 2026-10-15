Frana sulla Sp72 a Perledo, riapertura prevista per domani

La circolazione potrebbe tornare regolare nel pomeriggio o in serata di venerdì 16 ottobre

Dal 7 ottobre il tratto tra la rotatoria di Perledo e la galleria Malpensata è regolato da semaforo a seguito della caduta di un masso

PERLEDO – Potrebbe essere ripristinata già nel pomeriggio di domani, venerdì 16 ottobre, la viabilità lungo la Sp72 nel tratto di Perledo interessato dalla caduta di un grosso masso più di una settimana fa. La riapertura completa della carreggiata sarebbe prevista tra il pomeriggio e la serata, quando potrebbero concludersi gli interventi necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza lungo la provinciale, dove dal 7 ottobre è in vigore il senso unico alternato regolato da semaforo tra la rotatoria di Perledo e la galleria Malpensata. Al momento, tuttavia, la riapertura non è ancora stata confermata con certezza.

Il tratto di provinciale risulta chiuso da quando nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre un grosso masso si è staccato dal versante sovrastante la Sp72, raggiungendo le protezioni installate a monte della carreggiata. Il blocco roccioso, dal peso stimato di 40-50 quintali, aveva danneggiato uno dei pali di sostegno della rete paramassi. Le barriere avevano comunque svolto la propria funzione, contenendo il materiale e limitando le conseguenze dello smottamento.

Nel pomeriggio del 7 ottobre era quindi scattato il senso unico alternato con impianto semaforico, con il traffico deviato sulla corsia lato lago per consentire gli interventi di demolizione e rimozione del materiale roccioso e le operazioni di messa in sicurezza.

Per limitare le ripercussioni sulla circolazione, soprattutto durante il fine settimana del 10 e 11 ottobre, il Comune di Perledo aveva introdotto una regolamentazione straordinaria della Strada del Verde, consentendo il transito in determinate fasce orarie soltanto ad alcune categorie di utenti autorizzati.

Già nei giorni scorsi era stata ipotizzata una riapertura della Sp72, successivamente non concretizzatasi nei tempi inizialmente prospettati.

La nuova previsione indicherebbe ora venerdì 16 ottobre, presumibilmente tra il pomeriggio e la serata, come possibile momento per il ripristino della normale circolazione. Si attende quindi un’eventuale comunicazione ufficiale della Provincia di Lecco, che dovrà confermare la conclusione degli interventi e la revoca del senso unico alternato.