Frana sulla SS36, martedì chiusura breve tra Lecco e Abbadia per i disgaggi

Per consentire le operazioni di disgaggio in parete le due corsie in direzione nord verranno chiuse per circa 15 minuti

Il sindaco: “Anas ha rassicurato che la chiusura non avverrà durante le fasce orarie di punta”

LECCO – A causa delle operazioni di disgaggio previste per la giornata di domani, martedì, sulla parete interessata domenica da un importante smottamento, la Statale 36 sarà chiusa, nel tratto tra Lecco e Abbadia, in direzione nord per un tempo massimo di 15 minuti. A renderlo noto il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni in apertura del consiglio comunale di questa sera, lunedì.

“Nella giornata di oggi – ha spiegato – la vicesindaco Simona Piazza, che ringrazio, ha partecipato ai tavoli di coordinamento viabilistico insieme alla Polizia Locale e alla Protezione Civile. Per consentire le operazioni di disgaggio delle parti rocciose ancora instabili, Anas ha fatto sapere che sarà necessario chiudere entrambe le corsie in direzione nord nel tratto interessato per un tempo di 15 minuti circa”.

Il primo cittadino ha rassicurato che la chiusura non avverrà in fascia protetta (dalle 7 alle 9, dalle 13 alle 14 e dalle 17 alle 19): “Ancora però non sappiamo a che ora verranno chiuse entrambe le corsie, questo verrà deciso domani dai tecnici in corso d’opera”.

Terminato l’intervento in parete si provvederà al ripristino dei binari della ferrovia, danneggiati dalla caduta dei messi. “La ferrovia resta chiusa tra Lecco e Lierna – ha reso noto Gattinoni – per ora la data stimata di riapertura è giovedì 2 ottobre ma ciò dipenderà dall’avanzamento dei lavori”.