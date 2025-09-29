Frana sulla SS36, rocciatori al lavoro in parete

Restano chiuse la ferrovia e una corsia della Statale in direzione Sondrio

In corso le attività di pulizia del versante dalle masse rocciose ancora instabili

ABBADIA – Dopo la rimozione del masso avvenuta ieri sera, da questa mattina, lunedì, sono iniziati gli interventi dei rocciatori sulla pendice lungo la strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga”, al km 55,650 in località Abbadia Lariana. Permane la chiusura, a scopo precauzionale, della corsia in direzione Sondrio, predisposta ieri da Anas. L’evento ha interessato anche la linea ferroviaria Lecco – Sondrio, a monte della strada statale e al momento chiusa.

I tecnici di Anas ed il geologo incaricato stanno effettuando la perlustrazione della pendice dopo aver individuato, nella giornata di ieri, la zona di distacco della frana. Sono in corso anche le attività di pulizia del versante dalle masse rocciose ancora instabili.

Pertanto, fanno sapere dall’ente strade, “la chiusura della corsia di marcia rimarrà in vigore, in via precauzionale, fino al completamento degli interventi per garantire la sicurezza degli automobilisti e consentire ai rocciatori l’esecuzione delle necessarie operazioni di ripristino del versante roccioso con l’installazione della rete paramassi. La pendice è interessata, infatti, dall’esecuzione di opere di protezione inserite all’interno del programma legato alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026”.