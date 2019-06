Fuga di gas, evacuato un condominio a Lomagna

L’allarme dei residenti per un forte odore di gas nella palazzina

Evacuato precauzionalmente l’intero stabile

LOMAGNA – E’ scattato poco dopo le 17 l’allarme in una palazzina al civico 5 di via Milano a Lomagna dove, per una fuga, è stato necessario evacuare l’intero edificio, che ospita 16 famiglie.

Sono stati proprio i residenti ad avvertire odore di gas sulle scale del condominio e ad avvisare le autorità.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per verificare l’accaduto, insieme ai sanitari del 118 e l’ambulanza della Croce Bianca di Merate che hanno prestato assistenza agli sfollati. Impegnata nelle operazioni anche la Protezione Civile.

Molti dei residenti sono anziani e sono stati fatti accomodare nella vicina agenzia assicurativa, per dare loro un riparo dal caldo. Sul posto il sindaco Cristina Citterio, insieme al vicesindaco Stefano Fumagalli e all’assessore Simone Comi.

La fuga di gas sarebbe stata localizzata nell’appartamento a quarto piano dello stabile. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a fermare la fuoriuscita, ripristinando le condizioni di sicurezza dello stabile.

Intorno alle 18.30, i residenti hanno potuto fare rientro nelle loro case.