Fugge all’alt della Polizia stradale con la droga in auto: arrestato

L’uomo non si è fermato all’alt a Merone e ha proseguito la fuga fino ad Anzano del Parco, dove ha abbandonato l’auto tentando di scappare a piedi

Sequestrati 25,5 grammi di cocaina, hashish, MDPV e 160 euro in contanti

LECCO – Un controllo stradale si è trasformato in un inseguimento lungo circa quindici chilometri, concluso con l’arresto di un uomo trovato in possesso di cocaina, hashish e droga sintetica. L’uomo, nel tentativo di sottrarsi agli agenti, avrebbe guidato in modo pericoloso e cercato di disfarsi degli stupefacenti prima di essere bloccato.

L’intervento della Polizia Stradale di Lecco è scattato nella serata del 12 ottobre, intorno alle 22.15, lungo la Strada Provinciale 41, all’altezza di Merone, in provincia di Como. Quando gli agenti gli hanno intimato l’alt per un normale controllo, il conducente ha proseguito la marcia, accelerando in direzione di Lurago d’Erba.

Ne è nato un inseguimento durante il quale l’automobilista ha messo in atto diverse manovre pericolose: sorpassi in curva, tratti percorsi contromano e rotatorie imboccate nella direzione opposta a quella consentita. La fuga è proseguita per circa 15 chilometri, fino al territorio di Anzano del Parco, sempre nel Comasco.

A quel punto l’uomo ha abbandonato l’auto e ha tentato di scappare a piedi, ma i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato. Durante la concitazione, ha cercato anche di liberarsi di alcuni oggetti, lanciando due contenitori metallici nel giardino di un’abitazione. Gli agenti li hanno recuperati, scoprendo al loro interno diverse sostanze stupefacenti.

Il materiale sequestrato comprendeva 36 involucri contenenti complessivamente 25,5 grammi di cocaina, 3,4 grammi di hashish, suddivisi in due pezzi, e 5 grammi di MDPV, una sostanza stupefacente sintetica. I narcotest effettuati hanno dato esito positivo. Nel corso dell’intervento sono stati inoltre sequestrati 160 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori provento dell’attività di spaccio.

Al termine degli accertamenti, gli agenti della Polizia Stradale di Lecco hanno arrestato l’uomo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per la fuga pericolosa conseguente all’inosservanza dell’alt. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida.

L’arresto è stato successivamente convalidato. Nei confronti dell’uomo è stata quindi disposta la misura cautelare della custodia in carcere.