Furti nelle tabaccherie e nelle sale slot: 8 arresti e 350 chili di tabacchi recuperati

Le indagini sono partite dopo il furto al bar Stella di Monticello Brianza nel marzo 2025

I Carabinieri hanno smantellato la band che avrebbe messo a segno 15 colpi tra Lecco, Bergamo, Milano e Monza

LECCO – Otto persone arrestate, quattro sottoposte all’obbligo di firma e 350 chili di tabacchi, il cui valore è pari a circa 300mila euro, recuperati. E’ il bilancio dell’operazione eseguita dai Carabinieri del Comando provinciale di Lecco, guidati dal colonnello Nicola Melidonis che, nelle scorse ore, hanno dato esecuzione, insieme ai militari delle Compagnie di Monza, Treviglio, Pioltello e Sesto San Giovanni, all’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 12 persone riconosciute, a vario titolo, responsabili dei furti avvenuti negli ultimi mesi in diverse tabaccherie e sale slot situate tra le province di Lecco, Monza Brianza, Bergamo e Milano.

Nello specifico sei individui sono stati sottoposti ad ordinanza di custodia cautelare in carcere, 2 alla misura degli arresti domiciliari e 4 a quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria/obbligo-divieto di dimora.

Tutti risultano indagati, a vario titolo, quali facenti parte di una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in tabaccherie e sale slot, nonché ricettazione. Di queste persone 8 sono state rintracciate, tra cui 3 sottoposte alla misura cautelare in carcere e 2 sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari e 4 sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le indagini erano partite dopo il furto al bar tabacchi Stella di Monticello Brianza avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 marzo dello scorso anno. Da lì grazie a una capillare attività di pedinamento e osservazione i militari dell’Arma provinciale di Lecco sono riusciti a ricostruire un’articolata rete di persone dedite non solo al furto, ma anche alla ricettazione della merce rubata. Gli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lecco, hanno infatti accertato l’esistenza di una vera e propria associazione a delinquere, con ruoli ben definiti, formata da soggetti prevalentemente di nazionalità romena dedita alla commissione di furti presso tabaccherie e sale slot, di cui 15 oggettivamente riscontrati nelle province di Lecco, Bergamo, Milano e Monza.

Non solo. Hanno anche individuato, in provincia di Bergamo, un garage dove l’associazione criminale depositava la merce rubata riuscendo così a recuperare parte della refurtiva e sono riusciti a risalire anche alla tabaccheria, situata nel Milanese e intestata a italiani, usata per la rivendita dei tabacchi rubati.

Complessivamente nell’operazione, illustrata in conferenza stampa questa mattina, giovedì 29 ottobre, dal procuratore Ezio Basso insieme al colonnello Nicola Melidonis, comandante provinciale dei Carabinieri di Lecco e al capitano Giovanni Casamassima, comandante della compagnia dei Carabinieri di Merate sono state indagate 20 persone.