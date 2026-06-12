Furto alle Meridiane di Lecco, donna derubata mentre carica la spesa: sottratti mille euro

Nella mattinata di ieri, i malviventi avrebbero lanciato alcune monetine per distrarre la donna e sottrarle la borsa nel parcheggio seminterrato

Grazie all’intervento degli agenti e alla geolocalizzazione del cellulare, la borsa è stata recuperata a Belledo, ma il Bancomat era già stato utilizzato

LECCO – Una manciata di monetine lanciata a terra per distrarre la vittima, poi il furto della borsa e, nel giro di pochi minuti, un prelievo da mille euro effettuato con il Bancomat sottratto. È quanto accaduto nella mattinata di ieri, giovedì 11 giugno, a una donna residente a Rancio, alla quale è stata sottratta la borsa nel parcheggio seminterrato delle Meridiane di Lecco, al livello -1, non lontano dall’ingresso del centro commerciale.

A raccontare l’accaduto è lei stessa, L. C., che ha deciso di rendere pubblica la propria esperienza per mettere in guardia i cittadini. “Ci tenevo a raccontare ciò che mi è successo per invitare tutti a stare attenti. E ringrazio vivamente gli agenti che mi hanno aiutata per la loro professionalità e per la loro tempestività”.

La donna si era recata al Bennet per fare la spesa e alle 9.29 aveva effettuato il pagamento. Dopo aver sistemato gli acquisti in auto, lasciata aperta, è andata a riportare il carrello, tenendo sempre la borsa al braccio. Tornata verso la vettura, proprio mentre si avvicinava alla portiera del guidatore, si è vista piovere addosso una manciata di monetine.

Secondo quanto ipotizzato dalla donna e dagli agenti che hanno seguito il caso, uno dei malviventi, appostato nelle vicinanze, avrebbe lanciato le monete con l’obiettivo di distrarla e indurla ad appoggiare la borsa. Scombussolata e confusa, la donna ha infatti posato la borsa sul sedile del passeggero per raccogliere le monete da terra.

Nel frattempo, da una vettura parcheggiata poco distante proveniva il rumore di ripetute accelerate, che contribuivano a disorientare ulteriormente la donna. Proprio in quel momento, approfittando della distrazione della vittima, uno dei due ladri avrebbe aperto la portiera lato passeggero, impossessandosi della borsa prima di risalire rapidamente sull’auto e allontanarsi.

La rapidità dell’azione è confermata dal fatto che già alle 9.46, appena diciassette minuti dopo il pagamento effettuato al supermercato, dal conto corrente erano stati sottratti mille euro.

Intorno alle 10.15 L.C. si è presentata in Questura per sporgere denuncia. Grazie all’aiuto degli agenti e del figlio è stato possibile geolocalizzare il cellulare, che si trovava ancora all’interno della borsa. La refurtiva è stata così recuperata a Belledo, nei pressi della palestra FitActive, dove era stata abbandonata in un sacco dell’immondizia nascosto tra i cespugli.

“Il loro interesse non era il contenuto della borsa, ma i soldi. Sono stata sollevata almeno dal ritrovamento dei miei documenti, del cellulare e delle chiavi della macchina, perché nella borsa avevo tutto. Sono stati molto veloci” racconta la donna.

Una volta riconsegnata la borsa, è emerso che mancava il Bancomat. Recatasi in banca, la donna ha verificato l’avvenuto prelievo del denaro. Gli agenti hanno comunicato che saranno visionate le immagini delle telecamere presenti in prossimità dell’istituto di credito nel tentativo di identificare i due responsabili.

Convinta di essere stata presa di mira da persone esperte, L.C. ha voluto lanciare un appello ai cittadini: “Se vedete monetine non vostre, lasciatele giù. Essendo sola, in quel momento mi sono sentita confusa, anche sapendo che non erano mie”.