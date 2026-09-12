Furto alle scuole di Brivio. Rubati 18 computer

Il colpo è avvenuto intorno alle 2 nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre

L’allarme è entrato in funzione durante il furto, ma i ladri sono riusciti ad allontanarsi

BRIVIO – Furto nella notte all’Istituto comprensivo di Brivio, in via Como, dove sono stati rubati 18 computer dal laboratorio di informatica. Il colpo è avvenuto nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre, intorno alle 2.

Secondo quanto riferito, i ladri avrebbero divelto una grata, riuscendo così a entrare direttamente nel laboratorio di informatica dell’istituto. Una volta all’interno hanno portato via i pc, agendo nel giro di pochissimo tempo.

Durante l’intrusione è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Carabinieri, ma la rapidità con cui è stato messo a segno il furto non ha consentito di fermare i responsabili, che sono riusciti ad allontanarsi prima del loro arrivo.