Furto del Rolex in centro Lecco, la ladra portata in carcere

Ferma un passante in centro, lo distrae con delle moine e gli sfila il Rolex

L’autrice del furto è stata individuata e portata in carcere

LECCO – E’ stata individuata e portata in carcere la 25enne di origine rumena, indagata del furto di un orologio ad un 66enne lecchese avvenuto lo scorso 12 agosto in centro città.

Nel pomeriggio di ieri, martedì, il personale della Squadra Mobile ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla procura nei confronti della donna, pregiudicata e domiciliata a Milano.

Il 12 agosto scorso, un uomo di 66 anni, mentre percorreva via Cattaneo, è stato avvicinato da una donna straniera ed incinta la quale, con la scusa di chiedere delle indicazioni stradali, ha cercato di carpire la sua attenzione. Il signore, dopo avere fornito le informazioni richieste, ha tentato di riprendere la sua strada ma la donna, che già si era accorta del Rolex (dal valore di 20 mila euro) che l’uomo portava al polso, aveva tentato un contatto fisico con effusioni ed atteggiamenti seducenti, nel frattempo la malfattrice ne approfittava per mettere una mano sul polso dell’uomo.

A seguito di attività di indagine esperita dagli agenti della locale Squadra Mobile, dopo aver identificato la malfattrice, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Lecco dott. Figoni ha richiesto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti della donna, anche in forza delle precedenti condanne e degli arresti che la donna aveva inanellato negli ultimi anni, sempre per gli stessi reati e con lo stesso modus operandi.

La malvivente è stata rintracciata a Milano e condotta presso il carcere di San Vittore, in attesa di giudizio.