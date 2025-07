Furto in un appartamento a Cesana Brianza, 30enne arrestato

Ad allertare i Carabinieri il proprietario, che ha sorpreso il ladro dentro casa

CESANA BRIANZA – I Carabinieri della Stazione di Lecco hanno arrestato in flagranza un 30enne albanese, sorpreso dal proprietario di casa all’interno del suo box auto a Cesana Brianza.

Allertati tramite il 2, i Carabinieri sono giunti immediatamente sul posto dove hanno messo in sicurezza l’uomo che è stato arrestato per tentato furto in abitazione. Il giudice ha convalidato l’operato dei militari, sottoponendo il reo all’obbligo di presentazione alla pubblica giustizia.

