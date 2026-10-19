Galbiate. Il Gruppo Escursionistico Libertà piange Piero Negri: “Un esempio per tutti”

Profondamente legato alla montagna, è stato per sei volte campione italiano di marcia di regolarità

Il funerale mercoledì a Galbiate: “Persona di poche parole, ma spesso taglienti, schiette e sincere”

GALBIATE – Nella notte tra domenica e lunedì è morto Piero Negri, amico di tutti e punto di riferimento per il Gruppo Escursionistico Libertà di Galbiate. Con lui se ne va una figura importante, profondamente legata alla montagna e soprattutto al suo amato Monte Barro, la montagna di casa, quella che sentiva sua e che ha percorso tante volte con passione e determinazione.

“Piero è stato un atleta di altissimo livello nella marcia di regolarità in montagna della

Federazione Italiana Escursionismo, conquistando per ben sei volte il titolo di campione italiano – ricordano dal Gruppo Escursionistico Libertà di Galbiate -. Una disciplina particolare, nella quale non bastano gambe forti e resistenza: servono testa, sensibilità, capacità di calcolare ogni passo e di centrare con precisione i tempi di percorrenza. Qualità che Piero possedeva in modo straordinario. In salita non mollava mai. Era un combattente silenzioso, uno di quelli che sapevano dosare le energie e affrontare ogni difficoltà con intelligenza e tenacia”.

Piero Negri, però, era anche molto di più dei suoi successi sportivi: “Era una persona conosciuta e benvoluta da tutti, di poche parole, ma spesso taglienti, schiette e sincere. Un carattere inconfondibile, che rimarrà nella memoria di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e condividere con lui tanti momenti. Per tutti noi del Gruppo Escursionistico Libertà, Piero è stato un punto di riferimento, un esempio di passione, competenza e amore autentico per la montagna. Ci mancheranno la sua presenza, il suo modo di essere e quella determinazione che lo rendeva unico. Oggi lo salutiamo con dolore, ma anche con gratitudine per tutto ciò che ci ha lasciato, dentro e fuori dai sentieri. Ciao Piero, continua la tua marcia lassù, sulle montagne che hai tanto amato. Noi ti ricorderemo sempre, con affetto e con il cuore rivolto al tuo Monte Barro”.

Piero Negri, 85 anni, lascia la moglie Rina, i figli Emanuela con Rinaldo e Michele con Roberta, le nipoti Lucrezia, Vittoria, Adele e Marta, i fratelli, le sorelle, i cognati, i nipoti e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati a Galbiate, mercoledì 21 ottobre alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista. È possibile rendere omaggio a Pietro a Lecco presso la Casa Funeraria Galli in via della Pergola, 55, fino alle ore 9 di mercoledì.