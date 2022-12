Galbiate, in osservazione per dieci giorni al canile i tre rottweiler

Protagonisti dell’aggressione a due bambini, staranno in osservazione per 10 giorni in canile

Il sindaco: “Grazie ad Ats e Carabinieri e un’attenzione speciale ai bambini e adulti coinvolti”

GALBIATE – Erano stati restituiti al proprietario, perché considerati non aggressivi, è notizia di oggi invece l’ingresso in canile per i tre rottweiler che martedì hanno creato grande paura a Sala al Barro e provocato quattro feriti tra cui due bambini.

I cani resteranno in osservazione al canile sanitario per una decina di giorni, dopodiché saranno disposte eventuali prescrizioni da parte del dipartimento veterinario dell’azienda sanitaria.

La notizia è stata diffusa dal sindaco di Galbiate, Piergiovanni Montanelli, che ha voluto ringraziare “per la splendida collaborazione i funzionari di ATS ed il Comando dei Carabinieri, in particolare il Comandante Casella per la vicinanza ed il tempestivo intervento a tutela di tutti.

Rinnovo gli auguri per le prossime festività – aggiunge il sindaco – con un’attenzione speciale per i bambini ed i cittadini interessati da questa spiacevole esperienza”.