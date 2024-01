Galbiate. Incendio divora tetto di una casa. Vigili del Fuoco al lavoro

Cinque i mezzi dei pompieri intervenuti sul posto

L’incendio è divampato in serata, ancora da stabilire le cause del rogo

GALBIATE – Un incendio è divampato in serata in un’abitazione a Galbiate situata in via Bazzona Inferiore richiedendo un intervento di soccorso tecnico urgente.

Sono cinque le squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco giunte con altrettanti mezzi sul posto: 2 aps, 2 autobotti e un’autoscala per spegnere le fiamme che hanno interessato il tetto dell’immobile.

L’allarme è scattato in serata, quando il fuoco si è sviluppato rapidamente, coinvolgendo il tetto del fabbricato residenziale.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per contenere e spegnere l’incendio. Al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato il rogo, e le indagini sono in corso per determinare l’origine dell’incendio. Al momento non si segnalano feriti, ma la situazione è in continua evoluzione.