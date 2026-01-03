Galbiate. Malore su un sentiero verso l’Eremo del Barro: uomo soccorso

Intervento congiunto di Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino

L’uomo, trovato cosciente, è stato trasportato a valle con barella portantina e poi trasferito all’ospedale

GALBIATE – Intervento di soccorso nella mattinata odierna a Galbiate, lungo il tracciato che porta all’Eremo del Barro, in località Novella. Intorno alle 11, un uomo di 77 anni è stato colpito da un malore mentre si trovava sul sentiero: a dare l’allarme è stato un gruppo di persone che lo ha notato riverso a terra, ma fortunatamente cosciente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Lecco con una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) e il distaccamento di Valmadrera, per un totale di otto operatori. Le operazioni si sono svolte in collaborazione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – XIX Delegazione Lariana, chiamato a supporto per le difficoltà legate all’ambiente impervio.

Dopo la valutazione sanitaria sul posto, l’uomo è stato stabilizzato e trasportato a valle mediante barella portantina, una manovra resa necessaria dalle caratteristiche del sentiero e dalla necessità di muoversi in sicurezza.

Ad attendere il ferito un’ambulanza, che ha preso in carico l’uomo per il trasferimento in ospedale. Il paziente è stato condotto all’Ospedale di Lecco alle 12.23, in codice giallo, a indicare condizioni di media gravità. Sul posto erano stati allertati anche i Carabinieri di Merate per gli adempimenti di competenza.