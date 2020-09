Galbiate, minicar si ribalta: soccorsa una 15enne

Incidente a Galbiate per una giovane a bordo di una minicar

La vettura si è ribaltata dopo aver colpito un marciapiede

GALBIATE – Tanto spavento ma per fortuna ne sarebbe uscita praticamente illesa la 15enne coinvolta in un incidente questa mattina a Galbiate: la giovane è stata soccorsa dopo essersi ribaltata con la minicar su cui viaggiava.

La vettura avrebbe colpito un marciapiede in via Bergamo a Galbiate, per capottarsi in seguito all’urto. La ragazza era rimasta bloccata nell’abitacolo ed è stata aiutata ad uscire dai soccorritori. Mobilitata un’ambulanza dei volontari di Calolzio e i Vigili del Fuoco. Non è stato necessario il trasporto in ospedale.