Garlate, incidente tra moto e bicicletta: interviene l’elisoccorso

L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi in via Roma; coinvolti due uomini di 54 e 68 anni

Mobilitati l’elisoccorso di Milano, i soccorsi sanitari e i Carabinieri della Compagnia di Merate

GARLATE – Intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi, domenica 24 maggio, a Garlate per un incidente stradale avvenuto in via Roma, dove sarebbero rimaste coinvolte una moto e una bicicletta.

L’allarme è scattato intorno alle 10.27 e l’intervento sanitario è stato inizialmente classificato in codice rosso. Secondo le prime informazioni disponibili, nell’incidente sarebbero rimaste coinvolte due uomini di 54 e 68 anni.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso proveniente da Milano, la Croce San Nicolò e la CRI di Galbiate, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Merate per gli accertamenti del caso.

Dalle prime indicazioni emerse, la bicicletta sarebbe uscita dalla carreggiata entrando in contatto con la moto. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte né sulla dinamica dell’accaduto.