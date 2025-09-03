Gattina gettata nella campana del vetro, una taglia per individuare l’autore del gesto

LAC Lecco e Associazione Proparco Nostri Amici Animali offrono mille euro a chi fornirà informazioni utili

Le due associazioni, quando la persona colpevole del vergognoso gesto sarà denunciata, si costituiranno parte civile al processo

PERLEDO – Non smette di far discutere la vicenda della gattina gettata in una campana del vetro a Perledo e salvata da una persona che, giunta per buttare i vetri, ha sentito il miagolio allertando i Vigili del Fuoco e il dipartimento veterinario di Ats Brianza.

La Lega Abolizione Caccia (LAC) della Provincia di Lecco e l’Associazione Proparco Nostri Amici Animali hanno annunciato che, quando la persona colpevole del vergognoso gesto sarà identificata e denunciata, si costituiranno come parte civile al processo.

Le due associazioni, però, hanno fatto di più: per arrivare a individuare il trasgressore hanno messo una taglia di 1.000 euro per chi fornirà informazione utili che porteranno all’identificazione e denuncia. Attualmente la gattina è in cura presso Zampa Amica di Lecco.