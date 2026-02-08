Germanedo-Belledo, residenti denunciano schiamazzi e rifiuti nei parcheggi

Un lettore si è fatto portavoce del malcontento

LECCO – Ancora segnalazioni dai quartieri di Germanedo e Belledo, dove alcuni residenti denunciano episodi ripetuti di disturbo della quiete pubblica e degrado nei parcheggi della zona.

A farsi portavoce del malcontento è un lettore che parla di una situazione ormai diventata insostenibile. “Sono nuovamente a illustrare le serate che trascorrono alcuni ragazzi nei parcheggi di Germanedo-Belledo lasciando quello che vedete e disturbando la quiete pubblica… i residenti sono esasperati dalla situazione”, scrive nella sua segnalazione, evidenziando come il problema non sia isolato ma si ripeta nel tempo.

Secondo quanto riferito, nelle ore serali alcuni giovani si ritroverebbero nelle aree di sosta tra Germanedo e Belledo, con conseguenze che i residenti definiscono pesanti sia sotto il profilo del rumore sia per le condizioni in cui verrebbero lasciati gli spazi comuni. Una situazione che, stando alla testimonianza raccolta, alimenta malcontento e preoccupazione tra chi vive stabilmente nel quartiere.

La segnalazione è stata inoltrata alla nostra redazione nelle scorse ore, riportando l’attenzione su un tema che, a detta dei cittadini, meriterebbe un intervento per ristabilire condizioni di vivibilità e rispetto delle regole. I residenti parlano apertamente di esasperazione e chiedono che venga tutelata la tranquillità delle aree interessate.