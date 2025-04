Germanedo. Cade in moto, forse per un malore: morto 49enne

L’incidente oggi pomeriggi poco dopo le 14

Sembrerebbe che l’uomo abbia avuto un malore: è morto in ospedale, dove era stato ricoverato in gravi condizioni

LECCO – Un uomo di 49 anni è morto oggi pomeriggio all’Ospedale di Lecco dopo essere stato ricoverato in gravi condizioni in seguito ad una caduta in moto. L’allarme è scattato poco dopo le 14, in via del Roccolo, nel rione di Germanedo, non lontano dall’Ospedale Manzoni.

In posto si erano portati i soccorritori in codice rosso: stando a quanto appreso (gli accertamenti sono in corso) sembrerebbe che il motociclista abbia accusato un malore proprio mentre era in sella alla due ruote. Trasportato d’urgenza in Ospedale in arresto cardiocircolatorio è stato ricoverato nel riparto di Rianimazione dove, purtroppo, è spirato.

Una giornata, quella di oggi, martedì 22 aprile, segnata da diversi incidenti: nel primo pomeriggio a Varenna un ragazzo di 19 anni è stato soccorso dopo essere precipitato da un muretto (leggi qui). Negli stessi minuti ad Abbadia (Pradello) grande spavento per due persone la cui auto ha rischiato di prendere fuoco. Intorno alle 18 un giovane di 17 anni è caduto in moto ad Abbadia, all’altezza dello svincolo per Lecco (galleria Borbino), fratturandosi una gamba. Un altro incidente in Statale 36 (direzione sud) si è verificato alle 21 all’altezza della galleria Curcio, a Colico: due le persone coinvolte, soccorse in codice giallo.