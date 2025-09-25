Giallo a Colico. Il cadavere di un uomo ritrovato in un magazzino

La vittima è Florean Ioan, cittadino rumeno e di professione elettricista

Stando ai primi rilievi effettuati dai Carabinieri, il 38enne sarebbe stato ucciso con un colpo d’arma da fuoco

COLICO – Giallo alla periferia di Colico nella serata di ieri, mercoledì. Il corpo senza vita di Florean Ioan, 38 anni, cittadino rumeno e di professione elettricista, è stato rinvenuto all’interno di un magazzino.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi su delega della Procura della Repubblica. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito – con “verosimiglianza” – da un colpo d’arma da fuoco.

Le autorità hanno disposto l’esame autoptico per chiarire le cause esatte del decesso e accertare la dinamica dell’accaduto. “Seguiranno eventuali ulteriori comunicati in caso di sviluppi d’indagine”, fanno sapere gli inquirenti.

La zona del rinvenimento è stata isolata per consentire agli investigatori di eseguire i rilievi tecnici. In corso accertamenti balistici e testimonianze per ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e individuare eventuali responsabili.

Al momento, però, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sull’inchiesta.