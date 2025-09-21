Giorgia e Milena, travolte e uccise a 21 anni mentre andavano alla festa di Brivio

Le due ragazze abitavano entrambe a Paderno d’Adda

Arrestato il conducente del furgone che le ha travolte: è risultato positivo all’alcol test

BRIVIO – Giorgia Cagliani e Milena Marangon: sono loro le due giovanissime vittime del terribile incidente avvenuto ieri sera a Brivio in via per Airuno. Le due ragazze, entrambe di 21 anni e residenti a Paderno d’Adda, avevano appena parcheggiato l’auto davanti alla palestra e si stavano incamminando verso il centro di Brivio per partecipare alla festa del paese quando sono state travolte e uccise da un furgone in transito lungo la via. Con loro anche una terza amica, uscita miracolosamente illesa. L’impatto è stato devastante e per le due giovani non c’è stato nulla da fare nonostante il prodigarsi dei soccorsi.

Sul posto si sono portati anche i carabinieri della Compagnia di Merate che hanno proceduto ai rilievi sottoponendo l’autista al controllo con l’alcol test risultato positivo. Per lui è scattato immediatamente l’arresto.

Quella che per il gruppo di amiche doveva essere una serata di festa si è trasformata in tragedia, con una comunità, quella di Brivio, che oggi avrebbe festeggiato in grande stile la festa patronale della Madonna dell’Addolorata. Il sindaco Federico Airoldi ha fatto sapere che i fuochi d’artificio, previsti per stasera, sono stati annullati.

Una tragedia che ha sconvolto e lasciato senza parole in tutto il circondario. A Paderno le due giovani erano conosciute e apprezzate per il loro impegno e il coinvolgimento all’interno della consulta giovani, come sottolinea il sindaco Gianpaolo Torchio, con la voce carica di dolore e tristezza. Anche qui tutti gli eventi in programma per oggi sono stati annullati.