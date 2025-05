Giornata nera sul Resegone, morto un altro escursionista

Il secondo dramma si è consumato alle 16.30 circa

L’uomo è caduto per 100 metri nel canale di Valnegra mentre stava percorrendo il sentiero 1 con il figlio e un amico

LECCO – Una giornata nera quella odierna sul monte Resegone, dove un altro escursionista ha perso la vita. Dopo la tragedia che si è consumata questa mattina (vedi articolo) nel pomeriggio, poco prima delle 16.30, un’altra persona è morta.

Le notizie sono ancora frammentare, ma l’escursionista era in compagnia del figlio e di un amico quando, in un punto esposto del sentiero numero 1, forse dopo aver messo un piede in fallo, è caduto nel vuoto per circa 100 metri nel Canale di Valnegra, perdendo tragicamente la vita.

Immadiata la chiamata ai soccorsi, con l’arrivo sul posto dello staff tecnico medico a bordo dell’elisoccorso di Sondrio. Il team di soccorritori dopo aver individuato l’uomo, non ha potuto far altro che constatarne il decesso e procedere al recupero della salma. Il figlio e l’amico sono stati accompagnati a Morterone in stato di shock e riportati a Lecco. Allertati anche i volontari del Soccorso Alpino dell stazione di Lecco per un supporto operativo. I tre sono turisti stranieri.