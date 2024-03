Giovane aggredito e derubato del cellulare mentre è sul treno

L’inquietante episodio è avvenuto questa mattina, sabato, su un treno tra Calusco e Paderno

Il giovane è stato minacciato con un coltello e poi derubato del cellulare

PADERNO – Si sono avvicinati a lui e poi, dopo aver chiesto di poter usare il telefono cellulare, hanno iniziato ad aggredirlo, puntando addosso un coltello. E’ successo questa mattina, sabato 2 marzo, sul treno 25830 della linea Ponte San Pietro – Carnate – Milano.

Il giovane, residente a Presezzo, era seduto sul convoglio intento ad ascoltare la musica quando, in corrispondenza della stazione di Calusco d’Adda, è stato avvicinato da tre giovani che hanno iniziato a chiacchierare con lui,chiedendo poi di poter usare il cellulare per effettuare una telefonata.

Di fronte al diniego, i tre balordi hanno iniziato a prendere a pugni il ragazzo puntandogli al volto un coltello e riuscendo, nell’aggressione, a rubare il cellulare.

Non solo, sembrerebbe che abbiano anche cercato di usare dello spray al peperoncino, senza riuscire però a raggiungere il volto del giovane aggredito che, appena è riuscito a divincolarsi, è corso ad allertare il personale di Trenord per allertare le forze dell’ordine.

Nel frattempo i tre rapinatori sono riusciti a dileguarsi nel nulla, approfittando del fatto che il treno era ormai arrivato in stazione a Paderno, dve sono giunti i carabinieri della compagnia di Merate per raccogliere la testimonianza del giovane aggredito e dare avvio alle indagini.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, già penalizzata questa mattina da un guasto a un treno fermo alla stazione di Arcore.