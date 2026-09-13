Giumello. Fungaioli bloccati in una zona impervia: interviene il Drago

Per raggiungerle e prestare soccorso, il comando dei Vigili del Fuoco ha disposto l’intervento di una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) e di una squadra proveniente dal distaccamento di Bellano.

A supporto delle operazioni è stato mobilitato anche l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco da Malpensa, intervenuto per il recupero delle due persone.

L’intervento arriva a pochi giorni di distanza da altri due episodi che hanno coinvolto cercatori di funghi nella zona. Martedì 8 settembre, un 84enne era precipitato per circa 40 metri nei boschi tra Camaggiore e la chiesa di Sant’Ulderico, riportando traumi multipli. Recuperato dai soccorritori, era stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese.

Proprio ieri si sono invece concluse tragicamente le ricerche di Antonio Dragone, 70 anni, del quale non si avevano più notizie da venerdì, quando era uscito per cercare funghi nella zona di Casargo. Il suo corpo è stato individuato e recuperato senza vita dall’elicottero dei Vigili del Fuoco nei pressi del torrente Varrone, al termine delle operazioni che avevano impegnato Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco.