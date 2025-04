Giuseppe Mauri saluta l’Autorità di Bacino dopo 18 anni

Il presidente Luigi Lusardi: “Beppe ha dato un contributo prezioso allo sviluppo dell’ente”

MENAGGIO – Un lungo applauso ha accompagnato l’addio di Giuseppe Mauri al Consiglio di Amministrazione dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori. Conclusa dopo ben diciotto anni la sua militanza all’interno dell’ente, Mauri lascia un segno profondo nel tessuto istituzionale del territorio e nelle persone che, in questi anni, hanno condiviso con lui un percorso fatto di sfide e trasformazioni.

Già sindaco di Suello dal 1999 al 2009, Mauri aveva assunto il ruolo di rappresentante dei Laghi Minori nel CDA nel lontano 2007. Da allora, ha attraversato quasi due decenni di vita amministrativa contribuendo, come ricordato dallo stesso presidente Luigi Lusardi, al passaggio da Consorzio ad Autorità e affrontando “le molteplici sfide affrontate sul territorio e sui tavoli istituzionali”.

L’uscita di scena, avvenuta in questi giorni, era stata concordata in occasione del rinnovo delle cariche nel 2023. Un avvicendamento già previsto e regolato dallo statuto, che ora apre la strada alla prossima assemblea per la nomina del nuovo rappresentante dei Laghi Minori.

“Salutiamo tutti in modo caloroso l’Amico Giuseppe Mauri, per tanti anni al mio fianco in questa esperienza amministrativa – ha dichiarato Lusardi – Beppe ha dato un contributo prezioso allo sviluppo dell’ente”. Parole che hanno fatto da cornice a un momento carico di emozione, culminato con il brindisi finale durante il quale lo stesso Mauri, 76 anni, ha voluto esprimere la propria gratitudine: “Ringrazio di cuore il Presidente e tutto il CDA per le belle parole, sono stati anni importanti, dove abbiamo raccolto grandi soddisfazioni. Ora non mi resta che augurare Buon Lavoro a tutti e a chi prenderà il mio posto”.

Un saluto, il suo, che sa di riconoscenza e di passaggio del testimone. In un clima di stima reciproca, si chiude un capitolo importante nella vita dell’Autorità di Bacino, mentre si apre una nuova pagina nel percorso amministrativo dei Laghi Minori.