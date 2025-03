Grave incidente a Cernusco, soccorso un uomo di 56 anni

Un motociclista è caduto a terra alle 7.30 di oggi, lunedì, dopo l’urto con un furgoncino

L’incidente è avvenuto lungo la Sp54, sul posto anche l’elicottero di Areu

CERNUSCO LOMBARDONE – Paura intorno alle 7.30 di oggi, 3 marzo, per un grave incidente che ha visto coinvolto un motociclista. I soccorsi sono intervenuti in codice rosso (molto critico) a Cernusco Lombardone, lungo la strada provinciale 54 che collega il paese a Montevecchia.

Sul posto i Vigili del Fuoco e l’elisoccorso da Milano. Allertate anche due ambulanze e l’auto infermieristica da Molteno. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ma il motociclista, un 56enne in marcia da Montevecchia verso Cernusco, sarebbe finito a terra dopo lo scontro con un furgoncino in uscita da via Galilei.

Dopo le prime cure sul posto l’uomo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza con l’elicottero in codice giallo (mediamente critico).

Sul posto per i rilievi si sono portati i carabinieri della Compagnia di Merate. In supporto erano presenti anche gli agenti della Polizia locale di Cernusco.

La viabilità lungo la trafficata arteria stradale è rimasta a lungo paralizzata.