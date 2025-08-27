Grave incidente a Colico lungo via Nazionale Nord (Sp72)

Sul posto sono giunti due elisoccorsi del 118 di Areu

COLICO – Un grave incidente si è verificato lungo via Nazionale Nord (Sp72), a Colico, poco dopo le 10.45 di questa mattina, mercoledì. Due i mezzi coinvolti nell’incidente uno dei quali, con targa straniera, si è ribaltato.

Cinque invece le persone coinvolte nel sinistro: due bambine di 1 e 4 anni, un giovane di 20 anni, un uomo e una donna di 30 anni. La dinamica non è ancora stata resa nota, ma l’impatto ha richiesto un’imponente risposta dei soccorsi.

Sul posto e giunto l’elisoccorso di Bergamo, mentre un elicottero con base a Sondrio è stato allertato. Due ambulanze arrivate in loco, una della Croce Rossa Colico e una della Croce Rossa di Morbegno, unitamente all‘automedica di Colico e ai Vigili del Fuoco di Sondrio. Presenti anche le forze dell’ordine.

I due occupanti della Volkswagen Polo sono stati portati all’ospedale di Gravedona con traumi al torace e alla testa. Mentre sull’altra macchina, la Mazda che si è ribaltata, viaggiava una famiglia tedesca: il padre è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo con alcuni traumi, mentre la mamma (trauma toracico) e le due bambine di 1 e 4 anni sono state tutte trasportare in elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per accertamenti.