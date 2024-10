Grave incidente a Oliveto Lario, tre giovani si schiantano in auto

Coinvolti tre ragazzi di 20, 22 e 25 anni. Uno è stato elitrasportato all’ospedale di Varese in gravi condizioni

L’incidente poco prima delle 21 in via Cadorna, lungo la Strada Provinciale 583

OLIVETO LARIO – Grave incidente nella serata di ieri, domenica 13 ottobre, a Oliveto Lario. L’allarme è scattato poco prima della 21 in via Cadorna, lungo la Sp583 Lariana, per un’auto che si è schiantata a lato della strada. Coinvolti tre giovani di 20, 22 e 25 anni soccorsi in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco da Lecco e Valmadrera con due autopompe e un mezzo fuoristrada. Grazie all’utilizzo delle cesoie e dei divaricatori hanno estratto una persona dalle lamiere dell’auto. Le ambulanze della Croce San Nicolò e della Croce Rossa di Lecco , insieme all’automedica da Lecco, hanno trasportato due dei giovani coinvolti all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).

Un terzo giovane è stato invece trasportato dall’elicottero di Areu in gravi condizioni (codice rosso) all’ospedale di Varese. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.