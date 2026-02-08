Grave incidente a Pasturo lungo via Provinciale

È stato chiuso momentanemente il tratto di strada interessato, all’altezza dell’azienda Mauri

Sul posto due ambulanze, automedica, elisoccorso e Polstrada

PASTURO – Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, domenica, lungo la Strada Provinciale 62, all’altezza dell’azienda Mauri. L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 14.45.

Sul posto sono intervenuti in codice rosso due ambulanze – una dei Volontari di Calolzio e una del Soccorso Valsassinese – oltre all’automedica. Sul posto è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso di Como.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno provveduto a chiudere temporaneamente il tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La strada è stata riaperta poco dopo le 16:00,

Secondo le informazioni raccolte, nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte sei persone: una bambina di 8 anni, una ragazzina di 12, un ragazzo di 15, un uomo di 74 anni, uno di 49 e una donna di 66. Due dei feriti sono stati trasportiti all’ospedale in codice giallo; meno gravi tutti gli altri coinvolti.