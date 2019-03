Infortunio mortale in un ‘azienda a Olgiate

Transennata l’area, soccorritori al lavoro

OLGIATE – Grave infortunio in un azienda di Olgiate Molgora: una persona ha perso la vita in un incidente avvenuto in un capannone di via De Gasperi in seguito ad una trauma da schiacciamento, almeno secondo le prime informazioni diffuse dal 118.

La vittima è un uomo di 64 anni. Si tratta di Gianluigi Bonfanti, cotitolare insieme al fratello Maurizio della ditta Giemme.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il 64enne sarebbe stato travolto da una pompa idraulica che stava riparando. Al momento dell’incidente era presente anche il fratello in azienda.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 è intervenuto anche il personale della Croce Bianca, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Brivio. Purtroppo però, l’intervento dei soccorsi è risultato vano. L’uomo è deceduto per il trauma riportato.