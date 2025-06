Grave incidente sulla SP72 ad Abbadia Lariana: ferite tre persone

L’incidente è avvenuto in serata poco prima delle 22

Sul posto i mezzi di soccorso tra cui l’elisoccorso decollato da Como

ABBADIA LARIANA – Un grave incidente si è verificato in serata lungo la Strada Provinciale 72, via Nazionale, ad Abbadia Lariana, all’altezza dell’incrocio con via Val Zerbo. Nell’impatto, che avrebbe coinvolto un’auto e due moto, sarebbero rimaste ferite tre persone. Tra queste, una ragazza di 15 anni, un ragazzo di 16 anni e una donna di 49. Uno delle tre feriti è in gravi condizioni ed è stato trasportato all’ospedale in codice rosso, uno in codice giallo e uno in codice verde. Al momento non è chiaro chi, tra le tre persone ferite, sia la più grave.

I soccorsi sono intervenuti prestando le prime cure direttamente sul posto. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i Vigili del Fuoco di Lecco, i Carabinieri, la Polizia Stradale, tre ambulanze (una del Soccorso degli Alpini di Mandello, una della Croce Rossa di Galbiate e una della Croce Rossa di Lecco), un’automedica e l’elisoccorso decollato da Como.

La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire e sarà compito delle forze dell’ordine ricostruire con precisione quanto successo. Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso.