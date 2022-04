Infarto colpisce giovane donna in via Montecchio Nord a Colico

Mobilitato l’elicottero del 118. La 43enne in codice ‘rosso’ all’ospedale

COLICO – Un grave e improvviso malore ha colpito una donna di 43 anni questo pomeriggio a Colico. E’ successo poco prima delle 16 in via Montecchio Nord. Per soccorrere con urgenza la donna, in arresto cardiaco all’arrivo dei sanitari, è stato mobilitato anche l’elicottero del 118 che l’ha trasportata all‘ospedale di Gravedona in codice rosso.